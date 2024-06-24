Понижательные риски на рынке акций РФ пока остаются преобладающими - "Велес Капитал"

Понижательные риски на российском фондовом рынке в целом пока остаются преобладающими на фоне влияния негативных среднесрочных факторов, при этом рынок не против и роста, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Совет директоров "Транснефти" в понедельник должен подтвердить обнародованную еще на прошлой неделе рекомендацию по дивидендам за 2023 год в размере 177,2 руб. с доходностью 11,4% - выше средней по рынку, отмечает эксперт.

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