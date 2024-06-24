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24 июня 2024 года 10:25
Приближение периода налоговых выплат продолжит поддерживать рубль на текущей неделе - банк "Русский Стандарт"
Приближение периода налоговых выплат продолжит поддерживать рубль на текущей неделе, торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит 87-92 руб./$1, а по паре рубль/евро - 95-100 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Решение Правительства о смягчении требований к продаже валютной выручки, несомненно, призвано стабилизировать курс рубля, - отмечает эксперт. - Теперь экспортеры обязаны зачислять на счета в России 60% валютной выручки, а не 80% (как было ранее). Данное обязательство будет действовать до конца апреля 2025 года. В сообщении кабинета Министров подчеркивается, что этот шаг сделан "с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности". Приближение периода налоговых выплат продолжает играть на укрепление национальной валюты из-за роста предложения валютной выручки со стороны экспортеров, которые готовятся к платежам в конце июня. Траектория нефтяных котировок, которая в начале недели поддерживала рубль, изменилась и цены пошли на спад, что также может играть против национальной валюты. И, одновременно, в текущей ситуации понизился спрос на валюту со стороны импортеров, которые находятся в поисках новых решений для осуществления трансграничных платежей". Доллар США дешевеет к евро, но показывает стабильность в отношении к другим иностранным валютам, констатирует Тимошенко. По его нению, небольшую волатильность доллар демонстрировал на сигналах о том, что Федеральная резервная система (ФРС) не исключает вероятность сохранения ставки, отставая от других крупных мировых регуляторов в части смягчения денежно-кредитной политики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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