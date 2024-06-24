Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс делового климата Ifo по Германии за июнь;

- совет директоров "Транснефти" по дивидендам за 2023 год;

- публикация и вступление в силу 14-го пакета санкций ЕС против России.

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