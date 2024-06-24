Возможны колебания рубля в диапазоне 11,7-12,5 руб. за юань в понедельник - ПСБ

Возможны колебания курса валютной пары юань/рубль в диапазоне 11,7-12,5 руб. за юань на торгах в понедельник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"По итогам очередной крайне волатильной торговой сессии курс юаня смог показать умеренный рост, завершив неделю чуть выше 12 рублей и сумев за четверг пятницу отыграть практически все потери первой половины недели. Поддержку китайской валюте оказала большая активность покупателей во второй половине дня, отчасти видимо отражающая реализацию отложенного спроса, - отмечает эксперт в обзоре. - Мы достаточно осторожно оцениваем способность участников рынка существенно поднять курс юаня перед налоговыми выплатами 28 июня - несмотря на снижение норматива реализации валютной выручки экспортерами с 80% до 60%, локальный всплеск предложения юаней перед налогами выглядит вполне вероятным, а вот ожидать существенного повышения спроса пока, по нашему мнению, сложно".

"По нашим оценкам, волатильность на валютном рынке на текущей неделе сохранится повышенной. Рассчитываем, что юань постарается закрепиться в зоне 12-13 рублей, в начале недели будет проторговывать его нижнюю часть. Целевым на понедельник по паре юань/рубль видится диапазон 11,7-12,5 рубля", - указывает Локтюхов.

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