Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3090-3150п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3090-3150 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Последний месяц в понедельник российский рынок всегда снижался. Вполне вероятно, что и сегодня также будут преобладать продажи. Несмотря на это, мы склоны считать, что индекс Мосбиржи достиг локального минимума, за которым должно последовать восстановление. Активность покупателей может увеличиться по мере закрепления индекса выше 3150 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.