"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ENN Energy c прогнозной стоимостью на уровне 82 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Мы позитивно оцениваем операционный отчет за 1К24, в котором компания показала высокие темпы роста продаж в сегменте интегрированных энергопроектов, а также позитивную динамику в газовом бизнесе. Оценили акции ENN Energy при помощи форвардных мультипликаторов P/E и EV/EBITDA. Потенциал роста, по нашим подсчетам, составляет 24%, - указывает эксперт. - При этом среди ключевых рисков для эмитента выделяем кризис на рынке недвижимости, замедление темпов экономического роста и возможные шоки на газовом рынке".

ENN Energy - китайский коммунальный холдинг, сфокусированный на распределении и сбыте природного газа.

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