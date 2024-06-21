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21 июня 2024 года 17:17
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5410-5510п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5410-5510 пунктов в течение торговой сессии пятницы, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "В ходе предстоящей сессии возможны всплески волатильности в связи с эффектом triple witching, когда в один день проходит экспирация деривативов на акции и индексы, - отмечает эксперт. - По данным SpotGamma, сегодня экспирации подлежат опционы на сумму около $5,5 трлн, привязанные к индексам, акциям и ETF. Истечение срока действия опционов в этом квартале происходит при значении "индекса страха" VIX ниже 13 пунктов. Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5410-5510 пунктов". Накануне S&P 500 тестировал уровень 5500 пунктов, который стал сильным сопротивлением, так как расположен вблизи восходящей линии тренда и зоны перекупленности по индикатору RSI, подчеркивается в комментарии. Аналитик считает вероятной краткосрочную коррекцию. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка, по его оценке, расположена на уровне 5400 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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