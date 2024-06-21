S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5410-5510п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5410-5510 пунктов в течение торговой сессии пятницы, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова.

"В ходе предстоящей сессии возможны всплески волатильности в связи с эффектом triple witching, когда в один день проходит экспирация деривативов на акции и индексы, - отмечает эксперт. - По данным SpotGamma, сегодня экспирации подлежат опционы на сумму около $5,5 трлн, привязанные к индексам, акциям и ETF. Истечение срока действия опционов в этом квартале происходит при значении "индекса страха" VIX ниже 13 пунктов. Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5410-5510 пунктов".

Накануне S&P 500 тестировал уровень 5500 пунктов, который стал сильным сопротивлением, так как расположен вблизи восходящей линии тренда и зоны перекупленности по индикатору RSI, подчеркивается в комментарии. Аналитик считает вероятной краткосрочную коррекцию. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка, по его оценке, расположена на уровне 5400 пунктов.

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