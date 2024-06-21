Котировки "префов" Транснефти вряд ли опустятся ниже 1500 руб. - Альфа-банк

Котировки привилегированных акций "Транснефти" вряд ли опустятся ниже 1500 руб. за бумагу, полагает аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

"Выплата дивидендов компанией "Транснефть" за 2023 год может составить 128,5 млрд руб. - соответствующую директиву подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, - отмечает эксперт. - Сама компания дивидендов пока не объявляла. Дивиденд может составить 177,2 руб. на одну акцию. Согласно консенсус-прогнозу, опубликованному агентством "Интерфакс" накануне публикации результатов компании в начале мая, участники рынка ожидали дивиденды группы на уровне 185,4 руб./ап, однако за последний месяц прогнозы сместились в область 190-200 руб. на акцию. В случае, если компания утвердит рекомендованный правительством уровень дивидендных выплат, доходность привилегированных акций составит 11,1% в ценах закрытия торгов в четверг, что на 4,4% ниже ожиданий рынка".

Несмотря на то, что акции компании, вероятно, останутся под давлением, аналитик банка не ждет дальнейшей негативной реакции рынка в ходе торгов: так, котировки "префов" вряд ли опустятся ниже психологической отметки 1500 руб. на акцию, в то время как снижение дивидендной доходности предполагает равновесную цену на уровне 1525 руб./ап.

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