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21 июня 2024 года 12:31
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Транснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Рональда Смита. "Правительство одобрило выплату "Транснефтью" дивидендов за 2023 год в размере 128, 5 млрд руб. С одной стороны, сам факт выплаты дивидендов эмитентом позитивен, с другой - они на 4% ниже наших ожиданий и консенсуса (выплата составит 177,2 руб. при прогнозах 185 руб. на акцию). В целом новость нейтральна для котировок бумаг. Привилегированные акции "Транснефти" торгуются по P/E на уровне 4,0x 2024п/2025п с 20%-ным дисконтом к долгосрочному среднему. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумагу", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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