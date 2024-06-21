Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительные индексы деловой активности в секторе производства и услуг стран Европы и США в июне;

- продажи домов на вторичном рынке США в мае;

- форум стран БРИКС+ в Казани;

- акционеры Сбербанка обсудят дивиденды за 2023 год.

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