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21 июня 2024 года 10:05
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3100-3170п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3100-3170 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Торги четверга дают надежду, что российский рынок достиг локального минимума. Несмотря на возвращение оптимизма, говорить о полноценном завершении коррекции рано. Вполне вероятен сценарий восстановления рынка вплоть до заседания Банка России в июле, а о дальнейшей динамике можно будет точнее сказать после его итогов", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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