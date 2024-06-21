Индекс Мосбиржи может показать рост на торгах в пятницу - Алор Брокер"

Текущая коррекция российского рынка акций в целом могла еще не закончиться, при этом в пятницу возможно продолжение роста индекса Мосбиржи, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Как мы и ожидали, в четверг по инерции индекс Мосбиржи "проколол" отметку 3000 пунктов, после чего начался мощный отскок. "Медведи" стали активно закрывать шорты, кто-то начал пополнять акциями среднесрочные портфели. В результате индекс за день вырос на внушительные 3,2% причем на повышенных оборотах. Такая картина говорит о том, что в пятницу подъем вполне может продолжиться, но вряд ли столь же высокими темпами, - пишет эксперт в комментарии. - Однако у нас пока нет полной уверенности, что коррекция рынка закончилась. По-прежнему малорисковые вложения типа депозитов и высоконадежных облигаций выглядят очень заманчиво, и будут оттягивать на себя значительную часть нового инвестиционного капитала. Поэтому не исключаем попыток рынка повторить тест отметки 3000 пунктов, а в случае успеха уйти в район 2700 пунктов".

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