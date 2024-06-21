Возможно продолжение роста на рынке акций РФ в пятницу - "Цифра брокер"

Возможно продолжение роста на российском рынке акций на торгах в пятницу, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Поддержку позитивной динамике на рынке акций оказало ослабление российского рубля: курс китайского юаня в четверг повысился на 6,76% (до 11,949 руб.), вернувшись к уровням на начало торгов 18 июня. Тем не менее говорить о завершении периода укрепления рубля, возможно, преждевременно, поскольку предпосылки для этого никуда не исчезли, - указывают эксперты в комментарии. - При этом повышенная волатильность на валютном рынке усиливает неопределенность в отношении дальнейшей траектории фондовых индексов. В целом позитив на рынке акций в четверг сопровождалась высоким объемом торгов, который стал максимальным с февраля 2022 года, что позволяет надеяться на продолжение подъема на торгах в пятницу".

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