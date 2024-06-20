Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 3190-3200п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 3190-3200 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"20 июня российский фондовый рынок весьма уверенно повышался в течение всего дня. Индекс Мосбиржи вырос на 2,42%, а валютный индекс РТС - на 2,37%, - отмечает эксперт. - Официальный визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам и подписанные представителями российского бизнеса контракты с Вьетнамом, в том числе - в энергетической сфере, повысили привлекательность российских акций. Обстановка на мировых фондовых рынках тоже выглядит достаточно оптимистичной. Ожидаем, что в пятницу индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3190-3200 пунктов".

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