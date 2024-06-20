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20 июня 2024 года 18:11
Рубль возвращается на экономически обоснованные уровни - БКС Экспресс
Рубль возвращается на более низкие, экономически обоснованные уровни, отмечает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль после стартовой попытки укрепления перешел к быстрому ослаблению, корректируя большие достижения этой недели в паре с юанем. Китайская валюта отыграла почти все серьезные потери предыдущих двух дней и превышала 11,9 руб., но затем ощутимо откатилась от дневных вершин. Во второй половине торгов наблюдается уменьшение волатильности: пара CNY/RUB совершает разнонаправленные движения в узком диапазоне, медленно проседая в рамках коррекции большого дневного плюса. Инфраструктурные проблемы обращения валюты, вызванные прекращением торгов на Мосбирже долларом и евро, а также в целом новыми антироссийскими санкциями США, спровоцировали неоправданно сильное укрепление рубля. Вероятно, теперь он возвращается на более низкие, экономически обоснованные уровни". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
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