Рубль возвращается на экономически обоснованные уровни - БКС Экспресс

Рубль возвращается на более низкие, экономически обоснованные уровни, отмечает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Рубль после стартовой попытки укрепления перешел к быстрому ослаблению, корректируя большие достижения этой недели в паре с юанем. Китайская валюта отыграла почти все серьезные потери предыдущих двух дней и превышала 11,9 руб., но затем ощутимо откатилась от дневных вершин. Во второй половине торгов наблюдается уменьшение волатильности: пара CNY/RUB совершает разнонаправленные движения в узком диапазоне, медленно проседая в рамках коррекции большого дневного плюса. Инфраструктурные проблемы обращения валюты, вызванные прекращением торгов на Мосбирже долларом и евро, а также в целом новыми антироссийскими санкциями США, спровоцировали неоправданно сильное укрепление рубля. Вероятно, теперь он возвращается на более низкие, экономически обоснованные уровни".

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