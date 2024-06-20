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Главная / Аналитикам / Аналитика / S&P 500, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 5460-5515п - Freedom Finance Global
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20 июня 2024 года 16:04
S&P 500, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 5460-5515п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию четверга в диапазоне 5460-5515 пунктов в спокойном режиме при низкой волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова. "Торги в четверг предположительно пройдут в спокойном режиме, - прогнозирует эксперт. - Перед открытием основной сессии выйдут данные объема начатого строительства, статистика первичных заявок на пособие по безработице и индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии. Консенсус в отношении количества первичных заявок на пособие по безработице предполагает некоторое замедление их роста, но результат продолжит сигнализировать об охлаждении рынка труда. Предполагаем, что волатильность в ходе предстоящей сессии будет низкой. Складывается нейтральный баланс рисков. Фьючерсы демонстрируют позитивную динамику, указывая на возможность продолжения роста. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5460-5515 пунктов (от -0,5% до +0,5% относительно уровня закрытия предыдущей сессии)." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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