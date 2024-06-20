Акции ЮГК остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Южуралзолото" (ЮГК) остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"ЮГК объявила о начале вторичного публичного предложения акций (SPO). В рамках SPO будет предложено от 2 до 4% от текущего общего количества акций, - отмечают эксперты. - Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию, будут направлены на снижение долговой нагрузки компании, а также на иные общекорпоративные цели. ЮГК ожидает, что SPO позволит укрепить позиции компании на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании".

"Параметры допэмиссии оказались лучше наших ожиданий в связи с меньшим размытием долей акционеров, чем мы закладывали в свою модель, - подчеркивают стратеги. - При этом за счет проведения SPO компания частично снизит долг и повысит ликвидность акций, что в перспективе может привести к включению акций "Южуралзолото" в индекс Мосбиржи. Мы по-прежнему считаем акции ЮГК инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора, а компания остается одним из наших фаворитов в секторе".

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