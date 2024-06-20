"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1790 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1790 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,77%, стоп-приказ: 1513 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В начале текущего года по бумагам эмитента был проведен сплит, что сделало их более доступными для большинства инвесторов. При этом в соответствии с высказываниями главы "Транснефти" идет практическая работа по переходу на выплату дивидендов дважды в год, что также может стать положительным фактором для акций. Кроме того, чистый долг компании, который присутствовал в 2018-2019 гг., по итогам 2023 года сменился чистой денежной позицией", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена отскочила от уровня поддержки, при этом котировки "Транснефти" чувствуют себя лучше широкого рынка: среднесрочный тренд так и не развернулся вниз, в отличие от большинства российских бумаг. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1513 руб. риск на портфель составит 0,55%", - указывают в "Финаме".

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России.

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