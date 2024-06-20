Серьезных изменений в фундаментальной картине цены золота пока нет - "Финам"

Серьезных изменений в фундаментальной картине для котировок золота в настоящее время нет, сообщается в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко.

WGC в четверг опубликовало обзор ситуации на рынке золота в Индии. Эксперт отмечает следующие главные моменты:

- Спрос снизился после Акшая Трития.

- Дисконт между внутренними и международными ценами на золото сократился.

- В 2024 году РБИ пополнил резервы на 30,6 тонн, доведя общий объем золотых запасов до рекордно высокого уровня в 834,2 тонн.

- В мае возобновились положительные потоки в золотые ETF.

- В мае импорт золота последовательно увеличивался.

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