Инвестбанк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций ЮГК на уровне 1,1 руб

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает нейтральную оценку акций "Южуралзолота" (ЮГК) и прогнозную цену на уровне 1,1 рубля за штуку на конец текущего года, сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина.

Эмитент объявил о вторичном размещении акций на Московской бирже объемом в 2-4%. Цена SPO определится после формирования книги заявок, но составит не более 0,84 руб. за акцию., констатирует эксперт. Привлеченные денежные средства планируется направить в компанию. Основной акционер Константин Струков не намерен продавать свои бумаги в рамках предложения. Сбор заявок на участие продлится с 20 по 24 июня, но может завершиться досрочно по решению ЮГК.

"В настоящий момент доля акций в свободном обращении составляет 6%, а SPO может увеличить free-float до 10%, что в среднесрочной перспективе приведет к включению акций в базу расчета основного индекса Мосбиржи и притоку новых инвесторов, - пишет Смолин в обзоре. - На наш взгляд, ЮГК выбрала не самое удачное время для размещения с точки зрения рыночной конъюнктуры, а объем предложения в 3,5-7 млрд руб. достаточно велик, чтобы оказать давление на бумаги на бирже. Мы также не исключаем, что эмитент сможет в итоге разместить порядка 2% акций (по нижней границе) вместо максимального объема SPO в 4%. Подтверждаем нейтральный прогноз по бумагам и целевую цену на конец года в 1,1 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.