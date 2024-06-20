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20 июня 2024 года 11:05
Дивидендный фактор в ближайшие недели может поддержать ряд акций на рынке РФ - "Велес Капитал"
Дивидендный фактор в ближайшие недели может поддержать настроения в ряде акций на российском фондовом рынке, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Рынок от дальнейших продаж может сдержать близость психологически важного уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, но в целом фундаментальных причин для возвращения к покупкам в рублевом сегменте пока также нет. Стабилизация ниже 3000 пунктов может предвещать движение индикатора к 2900 пунктам, - указывает эксперт. - Обнадеживающей новостью для "быков" может служить растущая по мере падения рынка дивидендная доходность отдельных эмитентов. Так, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в среду подверглись продажам из-за ослабления доллара, но доходность по выплатам превысила 19,5%, в то время как при самом жестком сценарии от ЦБ РФ ожидают повышения ключевой ставки до 18%. Таким образом, дивидендный фактор в ближайшие недели может поддержать настроения в ряде акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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