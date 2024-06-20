Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги четверга в диапазоне 3000-3100п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3100 пунктов в четверг, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Отметка 3000 пунктов выступает сильным уровнем поддержки, который, вероятно, будет сложно пройти после столь быстрого падения. Без новых негативных вводных данный уровень должен выступить локальным минимумом для индекса. Несмотря на падение акций, фундаментально российский рынок по-прежнему смотрится интересно", - отмечают аналитики в комментарии.

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