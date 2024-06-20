Вероятность тестирования сверху вниз уровня 3000п по индексу Мосбиржи повышенная - БКС Экспресс

Вероятность тестирования сверху вниз круглого уровня в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи в настоящее время повышенная, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

На фоне роста ставок и обвала цен ОФЗ из-за инфляции, безудержного укрепления рубля из-за двухсторонних валютных барьеров, отказа крупных корпораций от дивидендов и налогового ужесточения, жесткой геополитики и угроз очередных санкций с рынка акций ликвидность уходит в безрисковые инструменты, констатирует аналитик.

"Распродажи бумаг некредитными финансовыми организациями и нерезидентами явно превышают внутренний инвестиционный спрос. Рынок обнулил рост 2024 года, на кону находятся 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Со временем и эта коррекция завершится, а в перспективе суммарная внутренняя стоимость бумаг предполагает индикативную оценку индекса Мосбиржи в 3600 пунктов. Учитывая ориентир, от текущих это +20%", - отмечает Зельцер.

"С технической точки зрения разворотная в теории формация "бриллиант" на практике не реализовалась. Индекс ушел под локальную поддержку 3090 пунктов и обновил минимумы начала июня на 3030 пунктах. До планки 3000 пунктов на вечерней сессии оставалось лишь 0,3%. По негативной тенденции последних дней вероятность теста круглого уровня теперь повышенная, - указывает эксперт БКС Экспресс. - Когда идет целенаправленный выход из бумаг классические технические паттерны в моменте перестают работать. Однако психологический уровень, скорее всего, окажет локальную поддержку и часть навеса бумаг удастся абсорбировать. Игроки на понижение могут предпочесть зафиксировать прибыль, что создаст дополнительный спрос. А участники на повышение могут решить пополнить инвестиционные портфели с хорошими месячными скидками, что также снизит давление "медведей" на рынке".

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