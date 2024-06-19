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19 июня 2024 года 18:38
Акции "Мать и дитя" привлекательны для покупок в настоящее время - Альфа-банк
Акции "Мать и дитя" привлекательны для покупок в настоящее время, считает аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян. "Мы считаем, что сейчас на рынке сложился благоприятный момент для наращивания позиции в акциях Группы "Мать и дитя" на фоне ее слабости после окончания процесса редомициляции. На данный момент акции предлагают дивидендную доходность в 14,1%. Инвестиции в "Мать и дитя" представляют собой участие в качественном, социально значимом, высоко рентабельном бизнесе с неизменной ставкой налога на прибыль, и двухзначным в процентном выражении ростом выручки. Мультипликатор EV/EBITDA(24П) 5,8х подразумевает дисконт в 60% к аналогам развивающих рынков", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАТЬ/ДИТЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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