Акции "Мать и дитя" привлекательны для покупок в настоящее время - Альфа-банк

Акции "Мать и дитя" привлекательны для покупок в настоящее время, считает аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян.

"Мы считаем, что сейчас на рынке сложился благоприятный момент для наращивания позиции в акциях Группы "Мать и дитя" на фоне ее слабости после окончания процесса редомициляции. На данный момент акции предлагают дивидендную доходность в 14,1%. Инвестиции в "Мать и дитя" представляют собой участие в качественном, социально значимом, высоко рентабельном бизнесе с неизменной ставкой налога на прибыль, и двухзначным в процентном выражении ростом выручки. Мультипликатор EV/EBITDA(24П) 5,8х подразумевает дисконт в 60% к аналогам развивающих рынков", - пишет эксперт.

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