"Финам" повысил прогнозную цену акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund до $85,2

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с $81,3 до $85,2 за штуку (что предполагает потенциал роста 9,5% от текущего уровня) на горизонте года в связи с улучшением финансовых прогнозов по компаниям, входящим в фонд, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Акции биржевого фонда с начала текущего года подросли в стоимости на 7,8%, в то время как широкий рынок увеличился на 15,1%. Отстающая динамика ETF вызвана ралли в бумагах компаний, связанных с искусственным интеллектом, которое не затронуло сектор потребительских товаров. При этом фонд выступает в роли защитного актива, и в случае коррекции на рынке его бумаги могут показать более устойчивую динамику, - пишет эксперт. - Наша оценка основана на средневзвешенных консенсусных целевых ценах бумаг, входящих в фонд (на основе данных Refinitiv)".

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) - инвестиционный фонд, предоставляющий экспозицию на крупнейшие американские компании первичного потребительского спроса.

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