"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям AMD с прогнозной ценой $138

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Advanced Micro Devices (AMD) с прогнозной стоимостью $138 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"В последние годы значительные инвестиции в разработку новых продуктов позволили эмитенту потеснить Intel Corp. на рынке серверных CPU, а также бросить вызов NVIDIA Corp. в области ИИ-решений. В то же время циклический спад на рынке ПК и в игровом секторе серьезно подкосил финансовые показатели AMD. С учетом сохраняющейся негативной динамики в отдельных бизнес-сегментах мы считаем, что текущая рыночная оценка акций AMD все еще завышена", - пишет эксперт.

Advanced Micro Devices - крупный американский производитель микроэлектроники, специализирующийся на центральных (CPU) и графических (GPU) процессорах.

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