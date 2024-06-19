SberCIB рекомендует покупать акции "Мать и дитя" с целью 1450 руб

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью на уровне 1450 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 49%, сообщается в материале инвестбанка.

"Эмитент завершил редомициляцию и вернулся на Московскую биржу. "Мать и дитя" может продолжить платить дивиденды, ожидаем, что за 2024 год компания распределит по 80 руб. на акцию, дивдоходность - 8% (без учета прибыли за первый квартал). Показатели компании тоже выглядят привлекательно - эмитент торгуется с мультипликаторами P/E и EV/EBITDA на 2024 год на уровне 7,8 и 6,4, что ниже исторических, - указывают аналитики. - Бизнес эмитента активно растет за счет расширения сети и монетизации услуг - выручка может вырасти на 17% год к году. А операционные результаты за первый квартал говорят о том, что в регионах компания выбрала правильную стратегию развития".

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