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19 июня 2024 года 16:29
Рост инфляционных ожиданий - пока не повод для подъема ставки ЦБР - Райффайзенбанк
Рост инфляционных ожиданий населения пока не является поводом для повышения ключевой ставки Банка России, при этом ее текущий высокий уровень может сохраниться в течение более продолжительного времени, считают аналитики Райффайзенбанка. По данным июньского опроса ФОМ, инфляционные ожидания населения немного выросли, составив 11,9% (11,7% в мае). При этом наблюдаемая населением инфляция прервала снижение, длившееся с декабря 2023 года, и также подросла (до 14,4%), констатируют эксперты. "В целом, хотя негативные изменения и есть, их масштаб невелик, и, на наш взгляд, они не являются значимым фактором для корректировки текущей политики ЦБ (в частности, при прочих равных они не станут аргументом для повышения ключевой ставки). Подчеркнем, что денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора уже оказывает охлаждающий эффект на потребительский спрос. Другие факторы и обстоятельства, мешающие ДКП быстрее снизить инфляцию (существенный объем льготного кредитования, трансформационные издержки, в том числе удорожание импорта и ситуация на рынке труда, и пр.), вряд ли можно изменить с помощью дополнительного повышения ключевой ставки, - пишут аналитики в обзоре. - В этой связи мы по-прежнему полагаем, что ЦБ (при прочих равных) не пойдет на дополнительное повышение ставки, однако, сохранит ее текущий высокий уровень в течение более продолжительного времени". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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