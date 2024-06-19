ПСБ повысил прогнозную цену акций Аэрофлота до 69 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" до 69 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Большое влияние окажет фактическое исполнение контрактов на поставки новых самолетов, которое приобретает решающее значение в условиях рекордной занятости кресел и увеличения сроков эксплуатации парка, а также сохранение мер государственной поддержки отрасли и Группы, - указывают эксперты. - Ожидаем продолжения роста операционных и финансовых показателей. Сдерживающим фактором может выступить замедление темпов общего пассажиропотока за счет роста цен на билеты, а также рост расходов авиакомпании на обслуживание парка и топливо. Но в целом лидирующее положение "Аэрофлота" на рынке частично нивелирует эти факторы".

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