Валютный рынок проведет ближайшее время в режиме "пилообразных качелей" - Росбанк

Валютный рынок проведет ближайшее время в режиме "пилообразных качелей", полагают аналитики Росбанка.

"Мы не готовы напрямую объяснять укрепление рубля рывком вверх цен на нефть из-за напряжения на Ближнем Востоке. Скорее, идет осмысление, как будет функционировать финансовая инфраструктура (в том числе международные расчеты) после санкций на "Московскую биржу", - пишут эксперты. - Также высока неопределенность накануне экспирации в четверг июньских фьючерсов. В условиях низкой прозрачности валютный рынок, вероятно, проведет ближайшее время в режиме "пилообразных качелей". В такие эпизоды особенно вырастает ценность инструментов хеджирования и ориентации на короткие временные горизонты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.