Рост цен на нефть еще некоторое время продолжится - "Русс-Инвест"

Рост цен на нефть еще некоторое время продолжится, полагают аналитики инвестиционной компании "Русс-Инвест".

"По данным Американского нефтяного института (API), в течение прошедшей недели коммерческие запасы сырой нефти выросли на 2,264 млн баррелей, а опубликованная информация министерства энергетики показала, что стратегические запасы также постепенно продолжают расти (+0,4 млн баррелей за неделю). Тем не менее, рост запасов в данном случае не оказал значительного влияния на нефтяные цены, которые продолжили движение вверх, несмотря на разочаровывающее решение ОПЕК+", - напоминают эксперты.

На их взгляд, трудно сказать, с чем это связано, так как никаких принципиальных изменений в соотношении основных фундаментальных и конъюнктурных факторов не произошло. Единственное объяснение - это планируемое пополнение стратегических нефтяных запасов США.

"Поскольку Brent пробил 200-дневную скользящую среднюю и достиг середины полуторагодового торгового канала, возможно, что рост цен еще некоторое время продолжится с перспективой выхода на уровень около $88,5 за баррель, - отмечают стратеги инвесткомпании. - А в целом до конца года, по-видимому, сохранится широкий диапазон колебаний ($75-95 за баррель)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.