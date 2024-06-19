Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3300п до конца лета - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3300 пунктов до конца текущего лета, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Российский фондовый рынок краткосрочно находится под давлением, что в целом оправдано. Риск ужесточения монетарной политики со стороны ЦБ РФ настораживает инвесторов, и ликвидность уходит в защитные активы. Техническая картина оптимизма пока не добавляет. Мы полагаем, что до конца лета индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3300 пунктов, однако в среднесрочной перспективе растущий тренд может возобновиться", - пишут эксперты в комментарии.

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