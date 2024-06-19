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19 июня 2024 года 10:33
Поводов для удержания ставки ЦБР на уровне 16% по итогам заседания в июле пока нет - "Алор Брокер"
Поводов для удержания ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне (16% годовых) пока нет, при этом ее повышение по итогам заседания 26 июля 2024 года может составить лишь 1 п.п., говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "Банк России во вторник раскрыл данные по работе банков в первом квартале 2024 года. В нем отмечается замедление темпов роста кредитования. Этот факт должен будет способствовать смягчению настроений членов совета директоров Банка России на следующем заседании по ключевой ставке. Однако такой позитив во многом нивелируется ростом ожидаемой населением инфляции с майских 11,7% до 11,9% в июне. Наблюдаемую инфляцию население оценивает в 14,4% против 14% в прошлом месяце. Так что особых поводов для оставления ключевой ставки на нынешнем уровне пока нет. Но есть надежды, что размер повышения составит лишь 1 п.п." - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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