Акции Мечела и Распадской пока не привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Мечела" и "Распадской" в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочных вложений, учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на рынке угля, возможное снижение объемов экспорта угля по итогам текущего года и ожидаемое увеличение налоговой нагрузки на угольную отрасль, сообщается в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

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