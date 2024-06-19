Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться около 3100п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться вблизи отметки 3100 пунктов на торгах в среду, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Во время текущей коррекции после двух сессий падения обычно наступал небольшой период затишья. Надеемся, что как раз в среду российский рынок не будет снижаться. При благоприятном исходе вполне можем увидеть небольшой рост индекса, при этом, вероятно, объемы торгов будут низкими. Это означает, что при негативных новостях рынок может достаточно быстро развернуться", - пишет аналитик в комментарии.

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