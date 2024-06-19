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19 июня 2024 года 09:30
Индекс Мосбиржи может уйти к 3000п и даже ниже в ближайшее время - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи может уйти к уровню 3000 пунктов и даже ниже в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Пока все говорит о том, что индекс Мосбиржи всерьез нацелился "пощупать" отметку 3000 пунктов, и далеко не факт, что она устоит. Во вторник рублевый индикатор рынка просел на внушительные 2,2%, несмотря на продолжение роста цены нефти марки Brent, которая преодолела преграду в $84 за баррель и двинулась к следующей цели роста на уровне чуть выше $87. Во многом позитивный "нефтяной эффект" нивелировало сильное укрепление рубля. Но ранее рынок довольно часто игнорировал растущую российскую валюту. Так что динамика предыдущего дня (да и поведение рынка в последние дни) говорит о преобладании "медвежьих" настроений", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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