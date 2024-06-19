Индекс Мосбиржи может уйти к 3000п и даже ниже в ближайшее время - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может уйти к уровню 3000 пунктов и даже ниже в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Пока все говорит о том, что индекс Мосбиржи всерьез нацелился "пощупать" отметку 3000 пунктов, и далеко не факт, что она устоит. Во вторник рублевый индикатор рынка просел на внушительные 2,2%, несмотря на продолжение роста цены нефти марки Brent, которая преодолела преграду в $84 за баррель и двинулась к следующей цели роста на уровне чуть выше $87. Во многом позитивный "нефтяной эффект" нивелировало сильное укрепление рубля. Но ранее рынок довольно часто игнорировал растущую российскую валюту. Так что динамика предыдущего дня (да и поведение рынка в последние дни) говорит о преобладании "медвежьих" настроений", - пишет эксперт в комментарии.

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