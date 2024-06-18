Внешняя торговля продолжит играть определяющую роль для уровня курса рубля - Райффайзенбанк

Внешняя торговля продолжит играть определяющую роль для уровня курса рубля, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Санкционный режим продолжит в целом негативно влиять на внешнюю торговлю в долгосрочной перспективе, - отмечают эксперты. - При этом, в ближайшие кварталы, на наш взгляд, эффект на импорт может оказаться больше, чем на экспорт. Так, если экспортные поставки во многом законтрактованы и стабильны, то импорт в начале 2024 года ослаблялся на фоне трудностей с платежами. С другой стороны, такая ситуация может привести к отложенному спросу на импорт, который сможет реализоваться в более благоприятный, насколько это возможно, период. Тем не менее, мы не ждем резкого и структурного сдвига в динамике внешней торговли, с учетом чего сохраняем наш прогноз по курсу рубля в диапазоне 85-95 руб./$1".

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