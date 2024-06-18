Общерыночный негатив мешает расти акциям Магнита - "Велес Капитал"

Общерыночный негатив мешает расти акциям "Магнита", отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"С технической точки зрения акции "Магнита" на прошлой неделе достигли минимума с декабря 2023 года на уровне 6200 руб., после чего перешли к краткосрочной восходящей коррекции, целью которой может стать уровень 7180 руб. Ближайшие сопротивления расположены на 6800 руб. и 7000 руб. Шансы на возвращение к среднесрочному бычьему тренду увеличатся при стабилизации акций выше 7600 руб. с перспективой движения к пику текущего года 8488 руб. Ниже 7180 руб. по "Магниту", однако, преобладают нисходящие технические риски с возможным обновлением очередных минимумов с 2023 года и тестированием 6000 руб. Медвежий сценарий может реализоваться в случае падения всего российского рынка", - пишет эксперт.

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