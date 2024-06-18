Сложившаяся ситуация благоприятствует наращиванию позиций в юане - инвестбанк "Синара"

Сложившаяся ситуация создает хорошую возможность для наращивания позиций в юане, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Санкции в отношении "Московской биржи", которые на прошлой неделе ввели США, не могли не вызвать разлада на валютном рынке, - пишет эксперт. - Операции с валютами с биржевых торгов вынужденно перемещаются на внебиржевой рынок, что, конечно, займет определенное время. Мы считаем рубль перекупленным из-за инфраструктурных проблем, что обусловлено санкциями против Мосбиржи. Раньше или позже решения, призванные устранить инфраструктурные риски, найдутся, и тогда спрос на иностранную валюту со стороны импортеров начнет двигать курс USD/RUB вверх. Наш среднесрочный прогноз остается прежним: 91-92 рубля за доллар и 12,5 рубля - за юань. Мы видим в сложившейся ситуации хорошую возможность для наращивания позиций в юане".

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