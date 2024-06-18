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18 июня 2024 года 13:53
Инвесторам стоит обратить внимание на новые бонды "Балтийского лизинга" серии БО-П11 - "Газпромбанк Инвестции"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые облигации ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П11 с привязкой к ключевой ставке ввиду высокой и регулярной купонной доходности, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". Одна из старейших лизинговых компаний России 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - ключевая ставка ЦБ плюс спред не более 250 б.п., указывают эксперты сервиса. "Облигации с купоном, который дает +2,5% к ставке Банка России и выплачивается ежемесячно, привлекательны из-за высокой и регулярной купонной доходности. Она адаптируется к экономическим изменениям и смягчает влияние инфляционных факторов на портфель. При этом компания обладает достаточно высоким кредитным рейтингом: A+ (RU) от АКРА и ruAA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом", - отмечают аналитики в комментарии. "Балтийский лизинг" специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники, компания работает на рынке с 1990 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАЛТЛИЗИНГ-КОРПБОНДЫ/ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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