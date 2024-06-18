Возможно краткосрочное снижение котировок акций ГК "Самолет" - Альфа-банк

Продажа ГК "Самолет" земельных участков для повышения эффективности бизнеса - краткосрочный негативный фактор для котировок акций эмитента, говорится в комментарии старшего аналитика Альфа-банка Ирины Фомкиной.

"Согласно данным "Ведомостей", эмитент продает двенадцать земельных участков общей площадью 26,9 га в поселении Филимонковское в Новой Москве. Компания планировала построить на данной территории 272185 кв. метров недвижимости, включая 152664 кв. метров жилья. Суммарно это около 0,5% общей площади земельного банка группы. Мы считаем, что такие действия связаны с необходимостью повысить эффективность бизнеса в соответствии со стратегией компании, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, новость о продаже активов может краткосрочно негативно отразиться на котировках компании. Впрочем, в более долгосрочной перспективе эти решения должны позитивно повлиять на рентабельность компании и поспособствовать снижению долговой нагрузки".

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