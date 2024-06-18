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18 июня 2024 года 10:46
Давление навеса предложения на курс пары юань/рубль пока сохранится - ПСБ
Вероятно сохранение навеса предложения китайской валюты со стороны ЦБ РФ и экспортеров в ближайшее время, что способно подталкивать курс пары юань/рубль на более низкие уровни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "С одной стороны, чувствуется слабость спроса на китайскую валюту, отчасти отражающая более острожное отношение иностранных участников к проведению сделок с российскими контрагентами и биржевой инфраструктурой, естественное для первых дней после санкций на Московскую биржу, отчасти - сохраняющиеся ограничения проведения платежей в юанях импортерами, что сдерживает активизацию спекулятивных игроков. С другой стороны, снижению торговой активности способствуют и уход ряда конверсионных операций на внебиржевой рынок, - указывает эксперт. - В целом в ближайшей перспективе мы склонны опасаться сохранения навеса предложения юаня со стороны ЦБ РФ и экспортеров, что способно подталкивать курс китайской валюты на более низкие уровни. Дополнительным конъюнктурным позитивом для рубля выступает и долгожданное восстановление нефтяных котировок, способствующее активизации и спекулятивных продаж юаней. Исходя из складывающихся дисбалансов смещаем целевой диапазон по курсу юаня в зону 11-12 рублей. Не исключаем в отсутствие новых вводных локального теста его нижней границы к налоговым выплатам 28 июня". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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