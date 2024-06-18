Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс экономических ожиданий инвесторов по Германии ZEW за июнь;

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в мае;

- розничные продажи США в мае;

- промышленное производство США в мае;

- производственные заказы США в апреле;

- выступления представителей ФРС;

- визит Владимира Путина в КНДР.

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