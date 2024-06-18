Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3160-3200п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3160-3200 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Дивидендная отсечка в акциях "Северстали" приведет к снижению индекса на 0,3% в начале торгов. Учитывая пример "НЛМК", который не так давно тоже прошел через отсечку, быстрого восстановления котировок бумаг компании не ждем. Но и само падение не должно быть глубоким, все же "Северсталь" (в отличие от "НЛМК") планирует выплачивать дивиденды ежеквартально", - отмечает эксперт в комментарии.

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