Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться около 3200п в ближайшее время - "Алор Брокер"

Наиболее вероятны колебания индекса Мосбиржи около уровня 3200 пунктов в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Ждем спокойных торгов во вторник. Вероятно, индекс Мосбиржи будет пытаться "лечь" в боковик и искать равновесный уровень. Пока картина складывается такая, что наиболее вероятным сценарием будет колебания индикатора вокруг отметки 3200 пунктов. Однако стоит помнить, что негативные настроения сейчас превалируют, и плохие новости могут спровоцировать очередной обвал рынка к 3000 пунктам", - пишет эксперт инвесткомпании в комментарии.

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