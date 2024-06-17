"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям НЛМК

"Финам" присвоил акциям "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) рейтинг "покупать" с целевой ценой 256,2 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 33,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Коррекция на рынке после объявления параметров налоговой реформы, затеянной правительством, и санкций против Мосбиржи предоставляет инвесторам возможность снова войти в подешевевшие бумаги, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - Негатив от роста фискальной нагрузки на бизнес уже фактически отражен в ценах акций после падения. Между тем деньгам на рынке, которых становится все больше, некуда идти, кроме как возвращаться в бумаги, предпочтительно - в акции надежных компаний. "НЛМК" - крепкая устойчивая компания реального сектора, с сильными результатами, дивидендной историей и хорошими перспективами".

Группа "НЛМК" - один из крупнейших вертикально интегрированных производителей высококачественной стальной продукции с активами в России, Европе и США.

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