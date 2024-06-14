Предстоящие налоговые платежи могут укрепить позиции рубля на следующей неделе - БКС Экспресс

Предстоящие налоговые платежи могут укрепить позиции рубля на следующей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Рубль после негативного старта восстановился и консолидируется в умеренном плюсе к юаню. Правда, официальный курс ЦБ свидетельствует об ослаблении российской валюты к доллару: по данным регулятора, американская валюта выросла почти до 89,07 руб. со вчерашнего значения 88,21 руб., - отмечает эксперт. - Давление на рубль может постепенно усиливаться из-за существенного снижения нефтяных цен, стартовавшего в середине апреля. Сырьевой фактор с лагом в 2-3 месяца влияет на объем поступления иностранной валюты в страну от экспорта".

По мнению аналитика, поддержку рублю по-прежнему оказывает слабость импорта из-за санкций и геополитики, хотя эти же факторы сокращают и экспорт в количественном выражении. Дополнительным препятствием для более быстрого ослабления рубля по-прежнему выступают жесткие денежно-кредитные условия, а также большая доля обязательной к продаже валютной выручки.

"Кроме того, на следующей неделе позитивное влияние на рубль будет усиливаться со стороны налогового периода, - указывает Бабин. - Хотя пик фискальных платежей приходится на 28 июня, с приближением к нему все больше экспортеров будет продавать для этого иностранную валюту".

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