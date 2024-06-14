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14 июня 2024 года 17:32
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях МТС"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "МТС", открытую 26 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем идею "Лонг МТС", но снижаем потенциальную доходность до 10-15% и продлеваем срок до середины июля из-за прошедшей на рынке коррекции. Индекс Мосбиржи упал на 9% с пика в середине мая в связи с повышением ожиданий рынка по налогу на прибыль и уровню процентных ставок. Акции "МТС" также скорректировались на фоне общерыночного снижения, но в меньшей степени - на 7%, подтвердив свой относительно защитный характер. В случае отсутствия значимых рыночных шоков в ближайший месяц ждем, что фокус инвесторов вернется к дивидендам "МТС", учитывая их относительно привлекательную доходность. В связи с этим продлеваем срок нашей инвестиционной идеи до середины июля", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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