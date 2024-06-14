Облигации "Газпром капитала" серии БО-003Р-02 интересны для покупки - "БКС МИ"

Облигации ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-02 c условной доходностью 19% и потенциальным доходом 9% за полгода интересны для покупки, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антон Куликов.

"Новый выпуск "Газпром капитала" с ежемесячным купоном и привязкой к ключевой ставке с дополнительной маржой в 1,25% предлагает одну из лучших условных доходностей среди эмитентов первого эшелона - 19%, - отмечает эксперт. - Мы ожидаем сохранения повышенного уровня ключевой ставки до конца 2024 года, согласно жесткой риторике ЦБ, который подчеркивает необходимость сохранения повышенных ставок в течение длительного периода времени, а также не исключает повышение в июле 2024 года. Считаем, что флоатеры (облигации с переменной ставкой купона) сохраняют свою привлекательность, а выпуск "Газпром капитала" БО-003Р-02 потенциально может принести 9% за полгода".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет."