Акции "Самолета" остаются инвестиционно привлекательными на долгосрочном горизонте - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции российского девелопера ГК "Самолет" остаются инвестиционно привлекательными на долгосрочном горизонте, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Самолет" представил операционные результаты за пять месяцев 2024 года. Компания демонстрирует существенные темпы роста операционных показателей при снижении доли контрактов, использующих ипотечные средства, что особенно актуально в условиях негативного отношения Банка России к программам льготной ипотеки. Бизнес компании продолжает расти в условиях высоких процентных ставок и наличия отложенного спроса в рамках реализации у населения сберегательной модели. Рост объема продаж недвижимости и рост средней цены за кв. м. оказывают положительное влияние на рост выручки и итоговые финансовые результаты компании. На наш взгляд, акции "Самолета" остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты.

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